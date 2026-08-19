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19 августа, 09:33

Российские войска освободили Водянское в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска освободили населённый пункт Водянское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России 19 августа.

Российские войска освободили населённый пункт Водянское. Видео © Минобороны России

В ведомстве уточнили, что населённый пункт перешёл под контроль подразделений российской армии в ходе продолжающегося продвижения на этом участке фронта.

Водянское расположено в районе Доброполья на северо-западе ДНР.

Водянское на карте. Фото © Минобороны России

Водянское на карте. Фото © Минобороны России

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