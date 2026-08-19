Российские войска освободили Водянское в ДНР
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские войска освободили населённый пункт Водянское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России 19 августа.
Российские войска освободили населённый пункт Водянское. Видео © Минобороны России
В ведомстве уточнили, что населённый пункт перешёл под контроль подразделений российской армии в ходе продолжающегося продвижения на этом участке фронта.
Водянское расположено в районе Доброполья на северо-западе ДНР.
Водянское на карте. Фото © Минобороны России
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении в ДНР сразу двух населённых пунктов — Ореховатки и Красноподолья. По данным ведомства, их взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые продолжают наступление.
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