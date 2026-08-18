Российские военные взяли под контроль два населённых пункта в Донецкой Народной Республике — Ореховатку и Красноподолье. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление и улучшают тактическое положение. Освобождение этих сёл позволило продвинуться в глубину обороны противника. Потери ВСУ на этом участке уточняются.

Ранее российские войска освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Новосолошино находится к востоку от Орехова, примерно в полутора километрах от реки Верхняя Терса. Рядом — сёла Никольское и Тимошевка. Через населённый пункт проходит дорога. Продвижение российских подразделений на этих участках продолжается.