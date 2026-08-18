Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 09:37
14143

ВС РФ освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные взяли под контроль два населённых пункта в Донецкой Народной Республике — Ореховатку и Красноподолье. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление и улучшают тактическое положение. Освобождение этих сёл позволило продвинуться в глубину обороны противника. Потери ВСУ на этом участке уточняются.

ВС РФ поразили два сухогруза с военными грузами в Одессе и Николаеве
ВС РФ поразили два сухогруза с военными грузами в Одессе и Николаеве

Ранее российские войска освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Новосолошино находится к востоку от Орехова, примерно в полутора километрах от реки Верхняя Терса. Рядом — сёла Никольское и Тимошевка. Через населённый пункт проходит дорога. Продвижение российских подразделений на этих участках продолжается.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar