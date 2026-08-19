ПВО пресекла попытку четырёх украинских дронов атаковать Москву

Все воздушные цели были перехвачены и сбиты на подлётах к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ситуация остаётся на контроле. Подробности уточняются.

Ранее силы ПВО сбили пять украинских дронов на подлёте к Череповцу. Режим «Беспилотная опасность» ввели около пяти утра. Первый дрон уничтожили в 06:25, два следующих — в 06:53, четвёртый — в 07:07, пятый — в 09:18. Все цели были поражены. Подробности о последствиях не сообщаются.