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19 августа, 12:35

ПВО пресекла попытку четырёх украинских дронов атаковать Москву

Силы ПВО 19 августа уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили четыре украинских беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин днём 19 августа.

Все воздушные цели были перехвачены и сбиты на подлётах к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ситуация остаётся на контроле. Подробности уточняются.

ПВО за сутки уничтожила 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО
ПВО за сутки уничтожила 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Ранее силы ПВО сбили пять украинских дронов на подлёте к Череповцу. Режим «Беспилотная опасность» ввели около пяти утра. Первый дрон уничтожили в 06:25, два следующих — в 06:53, четвёртый — в 07:07, пятый — в 09:18. Все цели были поражены. Подробности о последствиях не сообщаются.

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Наталья Афонина
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