Плутоний на 5500 боеголовок и ставка на НАТО: Китай раскрыл военные планы Японии

Токио ускоренными темпами встраивается в систему НАТО, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, «Токио активно добивается участия в соответствующих военных механизмах НАТО, ускоряя интеграцию в систему Североатлантического альянса». Такие шаги, отметил он, последовательно размывают мирный характер конституции страны и переводят стратегию безопасности с оборонительной на наступательную, что вносит неопределённость в ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ханьхуэй указал, что Япония переоборудует корабли в авианосцы и разрабатывает ракеты средней и большой дальности с радиусом действия свыше 1 тыс. км. Впервые реэкспортированы ракеты Patriot, начат экспорт военных кораблей-фрегатов.

В «Белой книге» по обороне за 2026 год, первом оборонном программном документе кабинета Санаэ Такаити, появились разделы о новых формах боевых действий и военно-промышленном комплексе. Расходы на оборону растут 14-й год подряд, достигли $58 млрд и за пять лет увеличились более чем на 60%; их доля в ВВП составила 2%.

Посол также напомнил о храме Ясукуни, где чтят память 14 военных преступников, и о попытках переписать учебники истории. По его словам, правые силы во главе с премьером пытаются обелить колонизаторов и поставить под сомнение послевоенный международный порядок.

Отдельно дипломат остановился на ядерной теме. По его данным, на конец 2024 года Япония накопила около 44,4 т выделенного плутония — достаточно для производства примерно 5,5 тыс. боеголовок; в отработанном топливе находится еще 191 т невыделенного плутония.

При этом, отметил посол, глава правительства уклоняется от чёткого заявления о неввозе ядерного оружия, а министр обороны Синдзиро Коидзуми заявляет о необходимости без табу обсуждать вопросы ядерного вооружения. Пекин и Москва будут пресекать любые попытки возрождения японского милитаризма, заключил посол.