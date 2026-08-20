Береговая охрана Японии заявила о запуске баллистической ракеты из КНДР

КНДР в четверг, 20 августа, осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила Береговая охрана Японии.

В Токио призвали суда, находящиеся в районе возможного падения ракеты, соблюдать осторожность. В случае обнаружения обломков морякам рекомендовано не приближаться к ним и незамедлительно сообщить об этом японским властям.

Другие подробности запуска, включая тип ракеты и направление её полета, на данный момент не приводятся.

Корейская Народно-Демократическая Республика реализует национальную ракетную программу, которую рассматривает как ключевой элемент обеспечения обороноспособности и суверенитета страны. Данное направление включает разработку и испытания различных типов ракетных систем, что в Пхеньяне объясняют необходимостью сдерживания внешних угроз в условиях сохраняющейся напряжённости на Корейском полуострове.