Иран казнил иностранца по делу о гибели четырёх полицейских на протестах
Fars: В Иране казнили иностранца по делу о гибели полицейских
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Иностранного гражданина казнили в Иране по делу о гибели правоохранителей во время массовых протестов. Об этом сообщает агентство Fars.
Казнённым назван Гаэм Хосейни. Его гражданство агентство не уточняет.
По данным Fars, мужчина был причастен к инциденту на площади Алихани в Исфахане. Ему вменили участие в эпизоде протестов, проходивших в декабре 2025 года — январе 2026-го.
В результате произошедшего в Исфахане погибли четыре полицейских.
Напомним, в январе в Иране произошло резкое усиление протестной активности, охватившей множество городов по всей стране. Протесты охватили 92 населённых пункта в 27 провинциях. По официальным данным, в результате беспорядков погибли 36 человек. Участники акций выражают недовольство внутренней политикой и утверждают о нарушениях прав граждан. Власти Тегерана возложили ответственность на США и Израиль, предположив, что они могут быть причастны к организации протестов и дестабилизации обстановки. Президент Масуд Пезешкиан, комментируя ситуацию, отметил, что в ходе январских волнений погибли как военные, так и гражданские лица.
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