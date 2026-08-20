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20 августа, 08:55

Иран казнил иностранца по делу о гибели четырёх полицейских на протестах

Fars: В Иране казнили иностранца по делу о гибели полицейских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иностранного гражданина казнили в Иране по делу о гибели правоохранителей во время массовых протестов. Об этом сообщает агентство Fars.

Казнённым назван Гаэм Хосейни. Его гражданство агентство не уточняет.

По данным Fars, мужчина был причастен к инциденту на площади Алихани в Исфахане. Ему вменили участие в эпизоде протестов, проходивших в декабре 2025 года — январе 2026-го.

В результате произошедшего в Исфахане погибли четыре полицейских.

В Иране казнили двоих осуждённых за январские теракты и беспорядки
В Иране казнили двоих осуждённых за январские теракты и беспорядки

Напомним, в январе в Иране произошло резкое усиление протестной активности, охватившей множество городов по всей стране. Протесты охватили 92 населённых пункта в 27 провинциях. По официальным данным, в результате беспорядков погибли 36 человек. Участники акций выражают недовольство внутренней политикой и утверждают о нарушениях прав граждан. Власти Тегерана возложили ответственность на США и Израиль, предположив, что они могут быть причастны к организации протестов и дестабилизации обстановки. Президент Масуд Пезешкиан, комментируя ситуацию, отметил, что в ходе январских волнений погибли как военные, так и гражданские лица.

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Дарья Денисова
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