Иран казнил иностранца по делу о гибели четырёх полицейских на протестах

Иностранного гражданина казнили в Иране по делу о гибели правоохранителей во время массовых протестов. Об этом сообщает агентство Fars.

Казнённым назван Гаэм Хосейни. Его гражданство агентство не уточняет.

По данным Fars, мужчина был причастен к инциденту на площади Алихани в Исфахане. Ему вменили участие в эпизоде протестов, проходивших в декабре 2025 года — январе 2026-го.

В результате произошедшего в Исфахане погибли четыре полицейских.