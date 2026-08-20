Омскую блогершу арестовали и оштрафовали за оскорбление участников СВО в эфире

Блогершу из Омска арестовали и оштрафовали за оскорбления участников СВО. Информацию об этом распространила пресс-служба судов региона.

Блогерша, оскорблявшая участников СВО. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Кировский райсуд установил, что 27 июля 35-летняя Анастасия Сивоконь вела трансляцию в интернете. Во время неё она допускала оскорбительные выпады в адрес российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, и членов их семей.

Материалами заинтересовались сотрудники УМВД. После проверки дело передали в судебную инстанцию, где нарушительница полностью признала вину.

Суд арестовал омскую блогершу за оскорбление участников СВО. Видео © Омская полиция

В итоге ей назначили административный арест на пять суток. Параллельно рассматривался ещё один протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство в сети). За это правонарушение выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

Отмечается, что летом 2026 года женщину уже наказывали за аналогичный проступок. Тогда сумма взыскания составила 45 тысяч рублей.