Тульские чиновники заявили в полицию на юного Пикассо за милейший рисунок «Смешариков»

В городе Болохово Тульской области разгорелся громкий скандал вокруг детской площадки. Администрация района обратилась в полицию, обвинив ребёнка в порче муниципального имущества — юный художник нарисовал пастелью персонажей мультфильма «Смешарики».

Чиновники заявили, что коммунальщики не смогли отмыть портреты Кроша, Ежика и Нюши с резинового покрытия. Попытки стереть сухую пастель водой провалились, а растворитель лишь размазал пигмент по пористой структуре материала.

Разгневанные власти опубликовали во «ВКонтакте» скриншоты с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие процесс творчества. Личность автора установили быстро. Администрации напомнили жителям об ответственности по статьям о вандализме (ст. 214 УК РФ) и умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ), пригрозив штрафами и обязательными работами.

Родителям предложили добровольно смыть рисунки до завершения проверки, обещав засчитать это как «смягчающее обстоятельство». Однако попытка властей наказать юного живописца вызвала бурное негодование горожан.

За сутки пост собрал сотни гневных комментариев. Жители назвали реакцию чиновников чрезмерной и указали на реальные проблемы города — переполненные урны и заросшие травой дворы.

«Сидела девочка рисовала, а вокруг неё малыши с восторгом наблюдали за искусством», — пишут болоховцы.

Многие пользователи начали предлагать написать встречные заявления на администрацию за антисанитарию в парке. Скандал вышел далеко за пределы района, поставив вопрос о границах здравого смысла в работе местных служб благоустройства.