«Алёнка» нервно курит в сторонке: В Сибири поставили арт-объект, который переплюнул воронежский мем
В Красноярском крае установили необычную скульптуру «Тайга» с головой на рельсах
Обложка © VK / Максим Старовойтов
В сквере у вокзала Решоты-Северный в Красноярском крае появилась необычная скульптура «Тайга». Голова женщины переходит в железнодорожную платформу, а местные жители уже превратили арт-объект в повод для шуток и мемов. Об этом сообщил скульптор Максим Старовойтов.
Автор композиции объяснил, что героиня получила имя «Тайга». Её образ соединяет человеческий силуэт с железнодорожной тематикой: вместо обычных волос у женщины начинается платформа. На необычной конструкции разместили дополнительные детали — дома и фигурки людей, занятых строительством железнодорожного объекта. Благодаря этому вся композиция выглядит как миниатюрная сцена из жизни станции.
Сейчас работы над арт-объектом ещё продолжаются. Бетонную основу уже покрыли чёрно-фиолетовой акриловой фасадной краской, после чего скульптор планирует добавить разноцветные металлические оттенки.
Пока художник доводит «Тайгу» до финального вида, местные жители нашли ей другое применение. Фотографии композиции начали использовать как основу для шуток, а пользователи соревнуются друг с другом в создании мемов. Так что ещё до официального завершения работ у железнодорожной девушки уже появилась своя локальная интернет-слава.
В России существует целая плеяда неоднозначных арт-объектов, которые вместо туристического притяжения спровоцировали волну народного творчества и интернет-мемов. Эти скульптуры стали вирусными не благодаря задумке авторов, а из-за гротескного исполнения или пугающего внешнего вида. Одна из них Алёнка в Воронежской области. В декабре 2020 года в честь 250-летия села Новая Алёновка здесь установили памятник основательнице. Однако скульптура с глубоко посаженными глазами и искаженными чертами лица вызвала у горожан настоящий ужас. Ещё один объект — Лыжник (Пермский край). Этот объект стал героем тысяч шуток о том, как выглядит человек, которого заставили заниматься спортом против воли. Фигура атлета с неестественно вывернутыми конечностями и странной мимикой превратилась в главный символ регионального благоустройства по принципу «и так сойдет». А на побережье Белого моря появился арт-объект, собранный из промышленного металлолома- Русалка из шестерёнок. Местные острословы тут же прозвали морскую деву «Терминатором глубин» и «киборгом Балтики». Жители Кандалакши разошлись во мнениях: одни видят в груде ржавого железа креативную переработку отходов, другие — визуальный мусор, портящий вид побережье.
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