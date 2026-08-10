«Алёнка» нервно курит в сторонке: В Сибири поставили арт-объект, который переплюнул воронежский мем

В сквере у вокзала Решоты-Северный в Красноярском крае появилась необычная скульптура «Тайга». Голова женщины переходит в железнодорожную платформу, а местные жители уже превратили арт-объект в повод для шуток и мемов. Об этом сообщил скульптор Максим Старовойтов.

Автор композиции объяснил, что героиня получила имя «Тайга». Её образ соединяет человеческий силуэт с железнодорожной тематикой: вместо обычных волос у женщины начинается платформа. На необычной конструкции разместили дополнительные детали — дома и фигурки людей, занятых строительством железнодорожного объекта. Благодаря этому вся композиция выглядит как миниатюрная сцена из жизни станции.

Сейчас работы над арт-объектом ещё продолжаются. Бетонную основу уже покрыли чёрно-фиолетовой акриловой фасадной краской, после чего скульптор планирует добавить разноцветные металлические оттенки.

Пока художник доводит «Тайгу» до финального вида, местные жители нашли ей другое применение. Фотографии композиции начали использовать как основу для шуток, а пользователи соревнуются друг с другом в создании мемов. Так что ещё до официального завершения работ у железнодорожной девушки уже появилась своя локальная интернет-слава.