"Железный Платон": В Пермском крае появился очередной конкурент легендарной воронежской Алёнки

В Кунгуре Пермского края появился конкурент воронежской Алёнки — лыжник Платон. Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на новый арт-объект, ругая его за, как им кажется, нелепый вид. По словам автора скульптуры Антона Кирякова, пропорции 180-сантиметрового атлета полностью соответствуют человеку со спортивным телосложением. Он признался, что за прототип взял себя.

Лыжник Платон, установленный в Пермском крае. Фото © VK / Ринат Салимов

"Я брал себя за прототип, фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Смотрел на себя, чтобы не смотреть на другого мужика какого-то. Не было задачи сделать копию себя. Первая версия у нас не получилась, мы её выкинули, а вторая – уже что-то вышло", — рассказал мужчина изданию "Подъём".

Антон признался, что необычное имя для лыжника пришло к нему в голову ночью, когда он решил посмотреть на своё творение наедине. Встав рядом, он увидел "железного Платона" — стального парня со стальным характером.

Что касается критики, то, отметил скульптор, про недоработки он знает и принимает критику. Да и воронежская Алёнка, сколыхнувшая Сеть в 2020 году, сделана "неплохо", если не смотреть на лицо, добавил Киряков.

"Думаю, мастер специально её такой сделал. Да, она пучеглазая, ну и что? Меня не обижают сравнения. Обсуждает кто обычно? Бездельники, тунеядцы, неудачники. Я хочу и дальше работать в таком направлении, делать такие скульптуры", — заключил мужчина.