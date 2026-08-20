Тела трёх человек нашли на пепелище сгоревшего дома в Мытищах

Вечером в среду, 19 августа, в городском округе Мытищи загорелся частный жилой дом. Информацию о происшествии распространила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19:49. К моменту прибытия расчетов пламя успело охватить всю площадь строения.

Справиться с распространением огня удалось спустя 42 минуты. Локализовать пожар на территории 132 квадратных метров пожарные смогли в 20:31, а еще через восемь минут открытое горение было полностью ликвидировано.

При разборе завалов были обнаружены тела трех погибших. Информация об их личностях и обстоятельствах нахождения в доме уточняется.

Сейчас на месте работают дознаватели. Специалистам территориального отдела надзорной деятельности предстоит выяснить, что именно привело к трагедии.