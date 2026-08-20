«Кто-то нанял специалистов ГУР»: Переживший взрыв в Монако Ермолаев назвал свою версию покушения

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, допустил, что за нападением могли стоять сотрудники украинской военной разведки, действовавшие за деньги в интересах частного заказчика. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По версии предпринимателя, организатору могли понадобиться люди с навыками проведения подобных операций. При этом Ермолаев скептически относится к предположению, что само украинское руководство санкционировало покушение.

«Я думаю, что это было заказное покушение. Кто-то в частном порядке нанял специалистов военной разведки, которые знают, как проводить такие операции, и они взялись за это за деньги», — заявил бизнесмен.

Главным вопросом Ермолаев назвал личность заказчика. По его словам, именно установление человека, отдавшего приказ, теперь должно стать ключевой задачей расследования.

При этом олигарх признался, что не понимает кому он мог перейти дорогу.

«Я не конфликтный человек. Я всегда старался избегать острых конфликтов, поэтому не понимаю, почему это произошло», — сказал бизнесмен.

Напомним, 29 июня в Монако было совершено первое в истории княжества покушение с применением взрывного устройства, целью которого стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. В результате взрыва у входа в жилой дом на улице Луи Фролла сам Ермолаев, его 13-летний сын и его спутница Анна Насобина получили тяжёлые ранения; Насобина лишилась обеих ног, а Ермолаев вышел из комы лишь через несколько дней. Главной подозреваемой в закладке бомбы, начинённой поражающими элементами, была объявлена гражданка Украины Анастасия Березовская, однако вскоре после покушения она была найдена мёртвой с огнестрельным ранением под Киевом.

В рамках расследования украинские власти задержали действующего сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Живковича, которых подозревают в причастности к убийству Березовской и к организации самого взрыва.