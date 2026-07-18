Помощницу бизнесмена Ермолаева задержали на месте покушения в Монако

Помощницу украинского бизнесмена Вадима Ермолаева задержали в Монако после проникновения в опечатанную квартиру, где ранее произошло покушение на предпринимателя. Об этом сообщает Nice-Matin со ссылкой на источники.

«Женщина была задержана на самом месте преступления, совершённого 29 июня в Монако. Это была помощница Вадима Ермолаева, которая пришла забрать паспорт жертвы. Говорят, что убийца всегда возвращается на место своего преступления. За исключением того, что на этот раз полицейская поговорка оказалась ложной», — пишет издание.

После инцидента объект был признан местом проведения следственных действий, а доступ внутрь ограничили. По данным издания, помощница Ермолаева нарушила установленные ограничения и сняла пломбы, чтобы попасть в квартиру. После этого её задержали и доставили на допрос.

Как сообщил источник, близкий к семье Ермолаева, она является его личной помощницей и действовала по его поручению. Находящийся в больнице бизнесмен попросил её срочно забрать из квартиры паспорт. Ради выполнения этой просьбы сотрудница вошла в помещение, несмотря на действовавший запрет. После нескольких часов в полиции женщину отпустили.

Напомним, 29 июня в Монако произошло покушение на предпринимателя. У входа в его дом оставили сумку со взрывным устройством. Когда бизнесмен вместе с спутницей и 13-летним сыном подходил к зданию, прогремел взрыв. Все трое получили ранения. Власти Монако квалифицировали инцидент как попытку убийства и установили личность подозреваемой — 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую.

А ранее офис генпрокурора Украины опубликовал видео покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, совершённого в Монако. Исполнители заранее установили неподалеку от места преступления скрытую камеру, чтобы зафиксировать момент взрыва и подтвердить выполнение заказа. Хотя записи впоследствии были удалены, агентуре удалось восстановить видео.