Няня Толстушка: В Приморье впервые сняли на видео самку леопарда, заботящуюся о чужих котятах

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае получили с фотоловушек кадры, которые прежде не удавалось зафиксировать за всю историю наблюдений. Взрослая самка дальневосточного леопарда стала опекать двух детёнышей, не являющихся её потомством, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Приморье фотоловушка впервые засняла леопарда, принявшего чужих детёнышей. Видео © leopard-land.ru

Первое время малышей сопровождала их биологическая мать Leo 158F. Семью замечали как на российской территории, так и в Китае. Однако спустя некоторое время та же пара котят попала в объективы камер уже с другой хищницей — Leo 195F по кличке Толстушка.

Новая «опекунша» продолжила путь вместе с молодыми особями и вновь была отмечена на территории КНР. При этом родная мать детёнышей также продолжает попадать в кадры в пределах резервата «Земля больших кошек», охватывающего земли двух стран.

Каким образом малыши расстались с Leo 158F и перешли к Толстушке, учёным пока неизвестно. Ранее схожие эпизоды у этого вида описывали только по следам на снегу более полувека назад. Тогда в заповеднике «Кедровая падь» одна самка кормила добычей другую взрослую особь с выводком, вероятно, свою дочь.

Специалисты подчёркивают отличие нового случая от прошлых данных. Во-первых, процесс удалось запечатлеть на снимках. Во-вторых, кровная мать полностью оставила потомство на попечение другой большой кошке.

«Мы регулярно фиксируем котят дальневосточного леопарда вместе с самкой-мамой, с которой они остаются в среднем до года. Но случай, чтобы взрослая другая самка приняла чужих детёнышей – такое на фотоловушки мы отмечаем впервые», — рассказала Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Опознать животных удалось по уникальному узору пятен на шерсти. Наблюдение за всеми участниками необычной семьи продолжается.