Борьба за Хулиганку: Любовный треугольник снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике сняли на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушки запечатлели настоящую любовную драму с участием трёх снежных барсов. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Камеры сняли любовный треугольник снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике. Видео © VK/ Саяно-Шушенский заповедник

Молодой ирбис по кличке Диинмей проявляет интерес к самке Хулиганке. Юный хищник пытается привлечь внимание избранницы и явно рассчитывает на взаимность.

Однако у красавицы, похоже, уже появился другой кавалер. Камеры ранее сняли её встречу с самцом по имени Межел. На кадрах Хулиганка активно заигрывала с новым знакомым. Она бодала его лбом и демонстрировала симпатию привычным для ирбисов способом.

Теперь сотрудники заповедника наблюдают за развитием отношений между животными. Кто в итоге завоюет сердце своенравной самки, пока неизвестно. Новые записи с фотоловушек могут показать продолжение этой необычной истории. Поклонникам снежных барсов остаётся ждать следующую «серию».

В мае фотоловушка в Приморье сняла амурского тигра во время флемен-реакции. Хищник изучал запахи, оставленные другими обитателями леса, будто знакомился с местной «лентой новостей».