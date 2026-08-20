В Ростове трёх продавщиц осудили за хищение 7,7 млн рублей

Три сотрудницы магазина одежды в Ростове-на-Дону получили по три года и шесть месяцев колонии за хищение более 7,7 млн рублей у предпринимателя. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

По данным суда, заведующая отделом и две продавщицы заранее договорились присваивать выручку. Для этого они использовали несколько схем при оформлении покупок.

При безналичной оплате сотрудницы проводили продажу через онлайн-кассу, но вместо банковского терминала магазина отправляли покупателям реквизиты личных карт либо счетов третьих лиц. Полученные средства поступали продавцам напрямую.

При расчёте наличными операция, напротив, оформлялась как безналичная. Деньги в кассу не вносили, а затем распределяли между участницами группы.

Общий ущерб предпринимателю превысил 7,7 млн рублей. Все три женщины в суде вину не признали, однако суд счёл собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора.

Их признали виновными по части 4 статьи 160 УК РФ — в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Помимо лишения свободы, суд взыскал с осуждённых всю сумму ущерба в солидарном порядке. Приговор пока не вступил в законную силу.

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