В Ростове трёх продавщиц осудили за хищение 7,7 млн рублей
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Три сотрудницы магазина одежды в Ростове-на-Дону получили по три года и шесть месяцев колонии за хищение более 7,7 млн рублей у предпринимателя. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
По данным суда, заведующая отделом и две продавщицы заранее договорились присваивать выручку. Для этого они использовали несколько схем при оформлении покупок.
При безналичной оплате сотрудницы проводили продажу через онлайн-кассу, но вместо банковского терминала магазина отправляли покупателям реквизиты личных карт либо счетов третьих лиц. Полученные средства поступали продавцам напрямую.
При расчёте наличными операция, напротив, оформлялась как безналичная. Деньги в кассу не вносили, а затем распределяли между участницами группы.
Общий ущерб предпринимателю превысил 7,7 млн рублей. Все три женщины в суде вину не признали, однако суд счёл собранные доказательства достаточными для обвинительного приговора.
Их признали виновными по части 4 статьи 160 УК РФ — в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Помимо лишения свободы, суд взыскал с осуждённых всю сумму ущерба в солидарном порядке. Приговор пока не вступил в законную силу.
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