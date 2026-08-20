Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в западных обществах действительно наблюдается тенденция к утомлению от активной поддержки Киева. Однако спикер призвал не переоценивать этот процесс, поскольку многие государства пытаются активно бороться с подобными настроениями.

Представитель Кремля пояснил, что в Европе сформировалось ядро стран, которые продолжают наращивать уровень участия в боевых действиях. По его словам, такие игроки повышают свою вовлеченность — как техническую, так и технологическую. В качестве примера подобного курса он выделил Великобританию.

Цель таких государств заключается в том, чтобы «купировать» любые проявления апатии у соседей по альянсу. Они всячески поощряют продолжение военных действий, препятствуя естественному снижению интереса к конфликту.

Таким образом, несмотря на растущие общественные запросы на прекращение финансирования украинской стороны, политическое руководство ряда стран Запада предпринимает усилия по сохранению текущего курса.