Из Польши захотели депортировать украинку, укусившую полицейского

Польская полиция потребовала выдворить из страны 39-летнюю гражданку Украины, которая во время задержания укусила сотрудника полиции. Инцидент произошёл в городе Замбрув Подляского воеводства.

Правоохранителей вызвали к женщине, лежавшей на тротуаре и не реагировавшей на окружающих. Прибывшие на место полицейские установили, что украинка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медики осмотрели женщину и решили, что госпитализация ей не требуется. После этого её собирались доставить в помещение для задержанных, где она должна была протрезветь.

Однако при попытке надеть наручники женщина стала агрессивной, оскорбляла правоохранителей, а во время посадки в полицейский автомобиль укусила одного из них. Пострадавшего сотрудника после нападения доставили в инфекционную больницу.

После вытрезвления украинке предъявили обвинения в оскорблении государственных служащих при исполнении обязанностей и нарушении физической неприкосновенности полицейского. По данным польских СМИ, по совокупности вменяемых ей деяний женщине может грозить до трёх лет лишения свободы.

Одновременно полиция решила запустить процедуру её выдворения из страны. Соответствующее ходатайство направили в Пограничную службу, а саму женщину передали сотрудникам ведомства в Белостоке.

Ранее Life.ru рассказывал, что Польша резко нарастила число выдворений иностранцев. За первое полугодие 2026 года страну покинули около шести тысяч иностранцев, причём среди тех, кого чаще всего затрагивали такие решения, оказались граждане Украины.