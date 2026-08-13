Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 14:49

Украинцы впереди всех: Число выдворений из Польши выросло на 330% за три года

Число выдворенных из Польши иностранцев выросло на 330% за три года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Польша резко увеличила число депортаций иностранцев и в 2026 году может обновить рекорд по их количеству. Об этом сообщает Interia.pl со ссылкой на данные МВД страны.

Если в 2023 году страну покинули около трёх тысяч иностранцев, то в 2025-м — уже порядка девяти тысяч. Только за первое полугодие 2026 года власти выслали шесть тысяч человек против 4,6 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего решения о выдворении касались граждан Украины, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Колумбии. Основной причиной власти называют нарушение миграционного законодательства.

На этом фоне в польском обществе усиливается дискуссия вокруг украинских мужчин призывного возраста. Согласно упомянутым изданием опросам, часть поляков выступает за их возвращение на Украину.

Польша стала лидером ЕС по сокращению числа украинских беженцев
Польша стала лидером ЕС по сокращению числа украинских беженцев

Ранее опрос IBRiS показал, что 67,2% поляков поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, если те не работают в стране легально. Идея особенно популярна среди старших респондентов: в группе 50+ её одобрили около 80% опрошенных.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar