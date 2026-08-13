Украинцы впереди всех: Число выдворений из Польши выросло на 330% за три года

Польша резко увеличила число депортаций иностранцев и в 2026 году может обновить рекорд по их количеству. Об этом сообщает Interia.pl со ссылкой на данные МВД страны.

Если в 2023 году страну покинули около трёх тысяч иностранцев, то в 2025-м — уже порядка девяти тысяч. Только за первое полугодие 2026 года власти выслали шесть тысяч человек против 4,6 тысячи за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего решения о выдворении касались граждан Украины, Грузии, Белоруссии, Молдавии и Колумбии. Основной причиной власти называют нарушение миграционного законодательства.

На этом фоне в польском обществе усиливается дискуссия вокруг украинских мужчин призывного возраста. Согласно упомянутым изданием опросам, часть поляков выступает за их возвращение на Украину.

Ранее опрос IBRiS показал, что 67,2% поляков поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, если те не работают в стране легально. Идея особенно популярна среди старших респондентов: в группе 50+ её одобрили около 80% опрошенных.