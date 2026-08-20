Мать 35 детей потеряла сознание на конкурсе своего сына на Урале

Жительница Новосибирска Татьяна Малыгина, воспитывающая несколько десятков приемных и собственных детей, потеряла сознание на конкурсе своего ребёнка в Каменске-Уральском. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

Женщина сопровождала 14-летнего сына Фотия на фестиваль колокольного звона, где подросток занял первое место. Прямо на церемонии награждения гостье стало плохо из-за переутомления и перелёта.

Ночью самочувствие ухудшилось, и бригада скорой помощи доставила пациентку в неврологию ЦГКБ № 6. Врачи диагностировали синдром позвоночной артерии. Первое время из-за сильных приступов головокружения она не могла передвигаться.

Медики провели полное обследование, включая МРТ мозга и УЗИ сосудов. Заведующая неврологическим отделением Евгения Полляк и её коллеги назначили сосудистую и метаболическую терапию, которая быстро дала результат. Функциональные пробы подтвердили, что координация движений и общее состояние пришли в норму.

После выписки Татьяна Григорьевна отметила не только качество лечения, но и отношение персонала. «Самое важное, что все доктора улыбаются, весь персонал — от медсестры до буфетчицы — искренне заинтересован в восстановлении человека», — привели ее слова в медучреждении.

Сейчас женщина уже вернулась домой к своей большой семье. У неё 35 своих и усыновлённых детей, а также 32 внука.