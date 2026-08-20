Неизвестные захватили танкер у берегов Йемена и повернули его к Сомали

Неизвестные вооружённые лица захватили танкер в Аденском заливе у берегов Йемена. Как сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), злоумышленники изменили маршрут судна в направлении Сомали.

По информации ведомства, контроль над судном установили шесть человек с оружием. Получив подтверждение захвата, UKMTO зафиксировал смену курса — теперь корабль движется к берегам Африки.

Инцидент начался с того, что экипаж подал сигнал бедствия, находясь в 136 морских милях к востоку от йеменского города Эль-Мукалла. Моряки рассказали, что во время движения в западном направлении к ним приблизился неопознанный объект.

Подробности происшествия, в том числе название судна и его принадлежность, не раскрываются. В центре лишь подтвердили, что расследование продолжается.

Двумя днями ранее, 18 августа, UKMTO сообщал о другом инциденте в этом регионе. Тогда торговое судно получило попадание снаряда в 40 милях к юго-востоку от порта Моха. На момент обстрела людей на борту не находилось. Полученные повреждения оказались настолько серьёзными, что эксперты квалифицировали их как «полную конструктивную гибель» судна.

Сомалийское пиратство, достигшее пика активности в 2008–2011 годах, представляет собой форму организованной морской преступности, возникшую на фоне распада государственности в Сомали и коллапса легальной рыболовной отрасли. Изначально позиционируя себя как «береговая охрана», противостоящая иностранному браконьерству и сбросу токсичных отходов, пиратские группы быстро трансформировались в высокодоходный криминальный бизнес с использованием скоростных лодок и захватом судов ради выкупа. Благодаря международной военно-морской операции (включая силы НАТО, ЕС и ВМФ России) и использованию вооружённой охраны на судах, к 2012 году число успешных атак удалось свести практически к нулю, однако в 2023–2024 годах начался новый ситуативный всплеск нападений в Индийском океане, что связано с отвлечением мировых сил на конфликт в Красном море и сохранением социально-экономической нестабильности в регионе.