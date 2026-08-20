Португалия присоединилась к запрету на ношение никаба и бурки

В Португалии официально вступил в силу запрет на ношение одежды, полностью закрывающей лицо. Под действие нового закона попадают традиционные исламские бурки и никабы, пишет Malaymail.

Документ был одобрен парламентом страны ещё в октябре 2025 года при поддержке правящей правоцентристской коалиции. Президент Антониу Жозе Сегуру подписал его в июле 2026 года, после чего норма начала действовать по всей стране.

За появление в общественных местах в скрывающей лицо одежде предусмотрены денежные взыскания. Размер штрафа достигает трех тысяч евро. Исключения сделаны только для защитных масок медицинского назначения и экипировки для определенных видов спорта.

Инициаторы законопроекта аргументируют ограничения вопросами безопасности и необходимостью социальной интеграции. По словам президента Сегуру, «лицо следует воспринимать как главный элемент человеческой идентичности и общения». Власти также указывают на важность возможности идентификации личности в публичном пространстве.

Правозащитные организации уже выступили с критикой принятого решения. Они считают данную норму дискриминационной по религиозному признаку и ущемляющей свободу вероисповедания женщин-мусульманок.

Португалия стала пятой страной Евросоюза после Франции, Бельгии, Австрии и Дании, где действует подобное ограничение на государственном уровне. Местные СМИ уже окрестили документ «законом о бурке». На практике мера затронет незначительную часть населения. Согласно данным статистики, в Португалии проживает крайне малое число последовательниц радикальных течений ислама, которые носят подобные одеяния в повседневной жизни.

Ранее женщинам в Герате запретили посещать больницы и госучреждения без бурок — традиционных нарядов с плотной сеткой вместо прорези для глаз. Руководствам медицинских учреждений были направлены указания не пускать внутрь как пациенток, так и сотрудниц, не использующих данный вид одежды.