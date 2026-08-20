Путин рассказал, что говорил с патриархом Кириллом о мощах Дмитрия Донского

Президент России Владимир Путин во время визита в Архангельский собор Московского Кремля рассказал, что накануне общался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по поводу обретённых мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

«Я вчера разговаривал со Святейшим, теперь знаю о его планах», — заявил президент после богослужения.

Ранее стало известно об обретении мощей Дмитрия Донского в ходе ремонтных работ в соборе. Эксперты-антропологи провели исследование и подтвердили их аутентичность. По решению патриарха, фрагменты святыни будут распределены по церквям. Частицы останков разместят в различных храмах русской православной церкви.

Дмитрий Донской (1350–1389) — великий князь Московский и Владимирский, один из ключевых объединителей русских земель. Именно при нём Москва стала бесспорным политическим центром Руси и начала открытую борьбу с Золотой Ордой. Главное свершение князя — победа на Куликовом поле в 1380 году, доказавшая, что ордынцев можно побеждать. Во внутренней политике Донской укреплял власть, расширял границы княжества и построил первый каменный Кремль. Канонизирован Русской православной церковью.

Что известно об изучении мощей легендарного княза: где находится гробница, что обнаружили специалисты и почему получить доступ к останкам удалось только сейчас — в материале Life.ru.