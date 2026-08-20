За Кроша и Нюшу две статьи УК? Даванков вступился за ребёнка, на которого тульские чиновники заявили в полицию

В городе Болохово Тульской области детские рисунки на резиновом покрытии площадки сочли порчей муниципального имущества. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков прокомментировал ситуацию, отметив, что недопустимость штрафов за детские рисунки.

«В Тульской области детям угрожают уголовными статьями за нарисованных Смешариков. Администрация города Болохово запостила ВК красивые рисунки на детской площадке. И вместо того, чтобы похвалить авторов, написала: рисунок на резиновом покрытии — это «порча муниципального имущества», — говорится в публикации парламентария.

По словам Даванкова, чиновники пригрозили статьями о вандализме и умышленном повреждении имущества. За это наказывают штрафами и обязательными работами. А тем, кто защищает ребёнка в комментариях, угрожают штрафами за оскорбление чиновников, добавил зампред Госдумы.

«Серьёзно? На борьбу с Крошем и Нюшей подняли записи с камер, полицию и две статьи УК. А мусор в переполненных баках неделями никого не беспокоит. Мы предлагаем разрешить детям по согласованию с педагогами украшать стены школ и детских садов рисунками», — заявил Даванков.

Он добавил, что в Туле уже достигнута договоренность с пространством «Двор»: автор нашумевшего рисунка получит возможность легально расписать здание.