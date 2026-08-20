Леннон или Пирло? Поклонники не узнали Андрея Малахова после смены имиджа

Андрей Малахов решил изменить привычный образ во время отпуска на Кубани. Телеведущий отрастил густую бороду и волосы, из-за чего не все подписчики смогли узнать его на новых фотографиях.

Андрей Малахов в новом образе. Видео © Telegram / МАЛАХОВ

В соцсетях поклонники отметили непривычный для Малахова внешний вид. Некоторые признались, что в таком образе его сложно сразу принять за известную столичную телезвезду.

В соцсетях Малахова сравнили с основателем The Beatles Джоном Ленноном и итальянским футболистом Андреа Пирло.

«К роли Леннона готов; Андреа Пирло будет тренировать в России?» — пошутили в Сети.

Ранее Андрей Малахов впервые за долгое время показал фото своего восьмилетнего сына Александра с семейного отдыха на Мальдивах. Мальчик позировал спиной к камере, а телеведущий сопроводил снимок короткой подписью: «Любовь».