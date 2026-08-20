Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:06

Шарлотта из «Секса в большом городе» впервые показала архивные фото из юности

61-летняя Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности

Кристин Дэвис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis

Кристин Дэвис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis

Кристин Дэвис, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», впервые показала поклонникам свои юношеские снимки. В личном блоге 61-летняя актриса опубликовала архивные кадры, на которых запечатлена совсем молодой.

  • Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis
    Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis
  • Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis
    Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis
  • Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis
    Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis
  • Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis
    Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis

Кристин Дэвис впервые показала, как выглядела в юности. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iamkristindavis

1 / 4

«Мечты были грандиозные, и они оказались даже лучше, чем я представляла», — подписала актриса.

Фанаты тут же засыпали её комплиментами. Многие отметили, что Кристин всегда была милой и красивой, причём не только внешне. Некоторые признались, что даже не надеялись увидеть актрису в детстве. Сама Дэвис добавила, что скучает по округлым детским щекам, которые делали её лицо ещё более трогательным.

Большинство публикаций актрисы комментирует её давняя подруга и коллега Сара Джессика Паркер. Они тепло общаются и стараются проводить вместе свободное время. С Синтией Никсон, ещё одной звездой сериала, Кристин тоже поддерживает дружеские отношения.

«Спасибо за жизнь»: Внучка Ельцина выложила редкий снимок с родителями
«Спасибо за жизнь»: Внучка Ельцина выложила редкий снимок с родителями

Ранее стало известно, что актриса Ким Кэтролл, известная по сериалу «Секс в большом городе», вышла замуж в четвёртый раз. 69-летняя звезда тайно обвенчалась с 55-летним Расселом Томасом. Церемония прошла в Старой ратуше Лондона в присутствии 12 близких друзей и родных. Пара вместе с 2016 года. Кэтролл неоднократно говорила, что ей очень комфортно с Томасом, отмечая его чувство юмора и привлекательность.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar