Шарлотта из «Секса в большом городе» впервые показала архивные фото из юности

Кристин Дэвис, известная по роли в сериале «Секс в большом городе», впервые показала поклонникам свои юношеские снимки. В личном блоге 61-летняя актриса опубликовала архивные кадры, на которых запечатлена совсем молодой.









«Мечты были грандиозные, и они оказались даже лучше, чем я представляла», — подписала актриса.

Фанаты тут же засыпали её комплиментами. Многие отметили, что Кристин всегда была милой и красивой, причём не только внешне. Некоторые признались, что даже не надеялись увидеть актрису в детстве. Сама Дэвис добавила, что скучает по округлым детским щекам, которые делали её лицо ещё более трогательным.

Большинство публикаций актрисы комментирует её давняя подруга и коллега Сара Джессика Паркер. Они тепло общаются и стараются проводить вместе свободное время. С Синтией Никсон, ещё одной звездой сериала, Кристин тоже поддерживает дружеские отношения.

Ранее стало известно, что актриса Ким Кэтролл, известная по сериалу «Секс в большом городе», вышла замуж в четвёртый раз. 69-летняя звезда тайно обвенчалась с 55-летним Расселом Томасом. Церемония прошла в Старой ратуше Лондона в присутствии 12 близких друзей и родных. Пара вместе с 2016 года. Кэтролл неоднократно говорила, что ей очень комфортно с Томасом, отмечая его чувство юмора и привлекательность.