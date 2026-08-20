Ещё 48 возможных жертв: Во Франции начали новое расследование против самого известного педофила

Во Франции начали новое расследование в отношении бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, осуждённого за сексуальные преступления против сотен пациентов. Правоохранители выявили ещё 48 возможных жертв, сообщает France Inter.

Речь идёт о женщинах и мужчинах, которые, по данным следствия, могли подвергнуться насилию или домогательствам в период с 1987 по 2017 год. Эти эпизоды не попали в предыдущее расследование, начатое в 2019 году. Теперь прокуратуре предстоит отдельно проверить обстоятельства каждого случая.

В 2025 году Ле Скуарнека приговорили к 20 годам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении почти 300 пациентов. Большинство пострадавших были детьми.

Дело стало крупнейшим процессом о педофилии в судебной истории Франции по числу выявленных жертв. Новое расследование, как ожидается, займёт несколько лет. Только после его завершения может начаться второй судебный процесс против бывшего врача.

Недавно во Франции возобновили и другое громкое расследование сексуальных преступлений. Парижская прокуратура начала заново изучать французский след сети Джеффри Эпштейна после публикации новых документов. Как сообщал Life.ru, Сен-Тропе мог использоваться для вербовки девушек в интересах финансиста, а одним из ключевых фигурантов французской части дела был модельный агент Жан-Люк Брюнель.