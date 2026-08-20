Трое зумеров из Омска обманули московский ЦУМ на 1,5 млн рублей

Трое омичей в возрасте от 17 до 19 лет обманули столичный универмаг на полтора миллиона рублей. По данным следствия, молодые люди планировали накопить капитал для запуска собственной студии и продюсерского центра, узнал Mash.

Трое омичей обманули московский ЦУМ на 1,5 млн рублей. Фото © Telegram / Mash

Схема работала через онлайн-магазин люксовых товаров. Зумеры скупали анонимные сим-карты и регистрировали новые аккаунты. На них оформлялись заказы дорогой одежды Balenciaga, Vetements и Enfants Riches Deprimes с доставкой в родной город.

Посылки принимали в съёмных апартаментах, чтобы не оставлять цифровых следов. Вместо оригиналов в коробки упаковывали дешевые копии — паль. Затем инициаторы открывали споры о несоответствии товара, требуя возврата средств. ЦУМ переводил деньги обратно, а контрафакт сбывался на местных торговых площадках.

Вырученные средства подростки откладывали на реализацию творческого проекта. Они хотели записать дебютные треки и основать собственный музыкальный лейбл. Однако мечту о карьере продюсеров пришлось отложить из-за вмешательства правоохранительных органов.

Следственный комитет пресек деятельность группы. Суд признал молодых людей виновными в мошенничестве. Двум совершеннолетним участникам назначили по два года принудительных работ в исправительном центре. Несовершеннолетнему соучастнику выписали штраф в размере сорока тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что три сотрудницы магазина одежды в Ростове-на-Дону получили по три года и шесть месяцев колонии за хищение более 7,7 млн рублей у предпринимателя. При безналичной оплате сотрудницы проводили продажу через онлайн-кассу, но вместо банковского терминала магазина отправляли покупателям реквизиты личных карт либо счетов третьих лиц. Полученные средства поступали продавцам напрямую.