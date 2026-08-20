В ЕС заявили, что не будут разделять украинцев по полу при запросе защиты

Евросоюз не делает различий между мужчинами и женщинами из Украины при рассмотрении заявлений на международную защиту. При этом страны ЕС могут учитывать исполнение воинской обязанности, если она распространяется на конкретного заявителя, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

«При рассмотрении запросов на защиту мы не делаем различий между мужчинами и женщинами, в том числе в том, что касается исполнения воинской обязанности, если ей подлежат как мужчины, так и женщины», — сказал Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

По словам представителя Еврокомиссии, окончательные решения по каждому обращению принимают власти отдельных государств ЕС. Брюссель уже направил странам разъяснения по применению новых правил.

Изменения касаются только новых заявителей на временную защиту. С 31 июля прибывающим с Украины необходимо подтвердить соблюдение требований, связанных с воинской обязанностью: среди возможных документов могут быть отметка о законном выезде из страны или подтверждение освобождения от соответствующих обязанностей.

Ранее Life.ru рассказывал об изменении правил предоставления временной защиты для украинцев в Евросоюзе. Новые требования начали действовать с 31 июля и касаются только тех, кто впервые обращается за таким статусом. Уже получившие временную защиту украинцы сохраняют её, а решения по новым заявлениям принимают власти конкретных стран ЕС с учётом предоставленных документов.