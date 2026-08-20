Европейская страна впервые за три года разрешила пролёт российскому самолёту

Болгарские власти дали разрешение на пролёт самолёта Ил-76 МЧС РФ, которое направлялось в Сербию для борьбы с пожарами. Информацию об этом распространило Министерство транспорта страны.

Воздушное судно пересекло территорию Болгарии в период с 20:14 до 21:05 по местному времени. Посадка была совершена в аэропорту сербского города Ниш, где базируется Российско-сербский гуманитарный центр.

В транспортном ведомстве уточнили, что все разрешительные документы были оформлены заранее в рамках стандартных процедур. При этом план возвращения борта обратным маршрутом пока не поступал.

В МИД Болгарии пояснили журналистам, что рейс имел сугубо гуманитарный характер. Машина задействована для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а запрос на пролёт поступил от сербской стороны с приложением соответствующей дипломатической ноты.

В болгарском Минтрансе подчеркнули важность взаимодействия в условиях, когда огонь подбирается к границам страны. «В то время как лесные пожары в Республике Сербия продолжают распространяться вблизи границы с Болгарией и угрожают приграничным районам, международное сотрудничество по сдерживанию этого бедствия приобретает особое значение», — заявили там.

Ранее в МЧС России сообщили, что экипаж уже приступил к работе в районе заповедника Делиблатска-Пешчара. Первый сброс составил 42 тонны воды.

Ситуация в этом природном резервате на северо-востоке Сербии остаётся сложной с конца июля. По состоянию на 19 августа огнём было пройдено более 3,5 тысячи гектаров. Из-за угрозы животным даже пришлось открыть ворота в охотничьих угодьях, чтобы звери могли уйти от пламени.

В 2023 году Болгария дала разрешение на пролёт самолёта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через своё воздушное пространство для участия в саммите ОБСЕ в Северной Македонии. Однако в итоге борт направили через Грецию, поскольку болгарские власти не разрешили пролёт официальному представителю МИД России Марии Захаровой.