42 тонны воды с неба: МЧС России спасает горящие леса в Сербии

Самолёт Ил-76 МЧС России сделал первый сброс 42 тонн воды в районе заповедника Делиблатска-Пешчара — российские спасатели включились в тушение природных пожаров в Сербии. Об этом сообщили в мессенджере «Макс» МЧС России.

Российский Ил-76 начал тушить природные пожары в Сербии. Видео © «Макс» / МЧС России

Именно этот участок стал центром огненной стихии в стране. Он находится примерно в 180 километрах от города Ниш, на северо-востоке Сербии. Сейчас здесь бушует крупнейший в республике очаг: пламя охватило более 3,5 тысячи гектаров. Огонь перекинулся и на охотничье хозяйство Драгичев-хат.

Борьбу с огнём затрудняют жара и порывистый ветер. Дополнительная проблема — острая нехватка воды из-за того, что обмелел Дунай.

Российские специалисты работают вместе с сербскими службами. Авиация даёт возможность бить по активным кромкам пламени и не давать огню распространяться дальше. Спасатели из России помогают коллегам сдержать и потушить огонь, чтобы защитить природные зоны и не допустить угрозы для соседних сёл и городов.

Несмотря на западные санкции, Москва и Белград сохраняют дружеские связи, и Россия традиционно приходит на помощь сербам в борьбе с пожарами. В тушении задействованы и два вертолёта Ка-32, купленные Сербией у России. Президент страны Александр Вучич не раз говорил, что республика рассчитывает приобрести ещё несколько таких машин, которые хорошо показали себя при ликвидации ЧС.

Ил-76 прибыл в Ниш накануне вечером. Пролететь над своей территорией самолёту разрешили власти Болгарии. Координацию работ на месте взял на себя Российско-Сербский гуманитарный центр в Нише. Помощь оказывается по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова после обращения МВД Сербии.

А ранее вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что уровень воды в Дунае опустился до минимальной отметки за последние 100–150 лет. По его словам, маловодье осложнило тушение пожаров в стране, поскольку низкий уровень воды ограничил возможности служб, использующих ресурсы Дуная для борьбы с огнём. Он отметил, что в Сербии продолжали действовать 32 пожара, а в районе Делиблатских песков пожарным удалось сохранить все дома, которым угрожало пламя.