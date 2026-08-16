Дачич сообщил о минимальном за 100–150 лет уровне воды в Дунае

Уровень воды в Дунае опустился до минимальной отметки за последние 100–150 лет. Маловодье осложнило тушение пожаров в Сербии, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич.

«Мы также переживаем еще одно историческое явление — самый низкий уровень Дуная за 100–150 лет», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В Сербии продолжают действовать 32 пожара. Низкий уровень воды ограничивает возможности служб, которые используют ресурсы Дуная для борьбы с огнём. Дачич также рассказал об обстановке в районе Делиблатские пески. Пожарные сохранили все дома, которым угрожал огонь. Погибших и пострадавших нет.

Ранее власти сербской Воеводины ввели режим чрезвычайной ситуации в Сомборе, Куле и Врбасе. Уровень Дуная опустился до минус 127 см относительно установленной отметки. Маловодье создало угрозу для работы системы Дунай — Тиса — Дунай, которая снабжает водой сельское хозяйство и других потребителей. Правительство региона выделило предприятию «Воды Воеводины» 270 млн динаров, или около €2,3 млн. Средства направили на аварийные работы и поддержание гидросистемы. Покраинский штаб продолжает следить за обстановкой и координировать действия служб.