Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 01:50

Дачич сообщил о минимальном за 100–150 лет уровне воды в Дунае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уровень воды в Дунае опустился до минимальной отметки за последние 100–150 лет. Маловодье осложнило тушение пожаров в Сербии, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич.

«Мы также переживаем еще одно историческое явление — самый низкий уровень Дуная за 100–150 лет», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В Сербии продолжают действовать 32 пожара. Низкий уровень воды ограничивает возможности служб, которые используют ресурсы Дуная для борьбы с огнём. Дачич также рассказал об обстановке в районе Делиблатские пески. Пожарные сохранили все дома, которым угрожал огонь. Погибших и пострадавших нет.

Обмелевший Дунай открыл затопленную флотилию нацистской Германии в Сербии
Обмелевший Дунай открыл затопленную флотилию нацистской Германии в Сербии

Ранее власти сербской Воеводины ввели режим чрезвычайной ситуации в Сомборе, Куле и Врбасе. Уровень Дуная опустился до минус 127 см относительно установленной отметки. Маловодье создало угрозу для работы системы Дунай — Тиса — Дунай, которая снабжает водой сельское хозяйство и других потребителей. Правительство региона выделило предприятию «Воды Воеводины» 270 млн динаров, или около €2,3 млн. Средства направили на аварийные работы и поддержание гидросистемы. Покраинский штаб продолжает следить за обстановкой и координировать действия служб.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Сербия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar