Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 06:22

310 гектаров в огне: Крупный пожар охватил леса в Ростовской области

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 310 гектаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Avant

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Avant

Площадь пожара в Верхнедонском лесничестве Ростовской области достигла 310 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

О возгорании ранее проинформировало областное Минприроды. Для борьбы с огнём собрали крупную группировку — 108 человек и 38 единиц техники.

К тушению подключены сотрудники лесного хозяйства, МЧС, департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, муниципальные службы и добровольцы.

«Площадь пожара 310 га», — уточнили в пресс-службе.

Хорватия в огне: Самые страшные лесные пожары в истории страны поглощают леса и города
Хорватия в огне: Самые страшные лесные пожары в истории страны поглощают леса и города

Ранее после отражения атаки украинских беспилотников в Севастополе вспыхнули лесные пожары сразу на нескольких участках. По словам губернатора Михаила Развожаева, огонь охватил около 28 гектаров, однако пострадавших и угрозы населённым пунктам не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar