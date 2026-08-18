310 гектаров в огне: Крупный пожар охватил леса в Ростовской области
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 310 гектаров
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Площадь пожара в Верхнедонском лесничестве Ростовской области достигла 310 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
О возгорании ранее проинформировало областное Минприроды. Для борьбы с огнём собрали крупную группировку — 108 человек и 38 единиц техники.
К тушению подключены сотрудники лесного хозяйства, МЧС, департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, муниципальные службы и добровольцы.
«Площадь пожара 310 га», — уточнили в пресс-службе.
Ранее после отражения атаки украинских беспилотников в Севастополе вспыхнули лесные пожары сразу на нескольких участках. По словам губернатора Михаила Развожаева, огонь охватил около 28 гектаров, однако пострадавших и угрозы населённым пунктам не было.
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