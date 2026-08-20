«Человек-принтер» Трампа: Кто такая Натали Харп и откуда взялись слухи о романе с президентом США

Натали Харп — одна из самых близких помощниц президента США Дональда Трампа, которую в американских СМИ называют его «человеком-принтером». В августе 2026 года имя Харп снова оказалось в центре внимания после публичного намёка сенатора Джона Оссоффа на её необычно близкие отношения с Трампом. После этого в интернете вновь заговорили о возможном романе президента США и его 35-летней помощницы.

Кто такая Натали Харп, как она стала личной помощницей Дональда Трампа, почему практически постоянно сопровождает президента, откуда появились слухи о романе Натали Харп и Трампа и есть ли у них реальные подтверждения — в материале Life.ru.

Кто такая Натали Харп — биография помощницы Дональда Трампа

Натали Харп (Natalie Harp) — американская политическая сотрудница, бывшая телеведущая и одна из самых приближённых помощниц Дональда Трампа. В Белом доме она работает исполнительным помощником президента США и фактически входит в ближайшее окружение главы государства.

Харп родилась в Калифорнии. Она окончила христианский университет Point Loma Nazarene University, а затем получила степень MBA в Liberty University.

Натали Харп — исполнительный помощник президента США Дональда Трампа.

Фото © Aaron Schwartz / Pool/Sipa USA

До работы с Трампом Харп была телеведущей консервативного телеканала One America News Network. Однако впервые широкая публика узнала о ней благодаря другой истории — борьбе с тяжёлым заболеванием.

Харп рассказывала, что лечилась от редкой формы рака костей и связывала своё выздоровление в том числе с политикой Дональда Трампа. В 2019 году она появилась на Fox News и заявила, что подписанный Трампом закон Right to Try помог ей получить необходимое лечение.

История привлекла внимание самого Трампа. В 2020 году Харп выступила на съезде Республиканской партии, а позднее вошла в его политическую команду.

Сколько лет Натали Харп

В 2026 году Натали Харп 35 лет. Дональду Трампу — 80 лет. Разница в возрасте между президентом США и его помощницей стала одной из деталей, на которую регулярно обращают внимание СМИ, обсуждая характер их отношений. Свежие американские публикации также называют Харп 35-летней исполнительной помощницей президента.

Как Натали Харп стала личной помощницей Трампа

В непосредственное окружение Дональда Трампа Харп вошла ещё до его возвращения в Белый дом. Во время президентской кампании она практически постоянно сопровождала политика, в том числе во время поездок и игры в гольф.

Натали Харп практически постоянно сопровождает Дональда Трампа во время рабочих поездок и мероприятий. Вон она — в свите президента, третья справа на заднем плане. Фото © AP Photo/Andrew Harnik

После победы Трампа на выборах Харп продолжила работать с ним уже в администрации президента.

Сегодня её функции значительно шире обязанностей обычного секретаря. Харп помогает Трампу работать с информацией, имеет доступ к его коммуникациям и участвует в подготовке публикаций для социальной сети Truth Social.

The Wall Street Journal в августе 2026 года назвала Харп одной из наиболее постоянно присутствующих рядом с президентом сотрудниц Белого дома. Она сопровождает Трампа в Овальном кабинете, поездках и на борту Air Force One, а также помогает контролировать доступ к президенту.

Почему Натали Харп называют «человеком-принтером» Трампа

Одно из самых известных прозвищ Натали Харп — Human Printer, или «человек-принтер» Дональда Трампа.

Трамп предпочитает читать многие материалы на бумаге. Поэтому Харп во время работы с ним носила ноутбук, портативный принтер, бумагу и дополнительные аккумуляторы.

Она могла прямо во время поездки распечатать президенту интересующую его статью, публикацию в социальных сетях, результаты опросов или другой материал.

Со временем «человек-принтер» превратился в гораздо более влиятельную фигуру. Харп не только передаёт Трампу информацию, но и помогает ему публиковать сообщения в Truth Social. Из-за этого американские журналисты обращают внимание на её способность влиять на информационный поток, который получает президент.

Почему Натали Харп подозревают в романе с Дональдом Трампом

Слухи о романе Натали Харп и Дональда Трампа появились из-за необычайной близости помощницы к президенту, её постоянного присутствия рядом с ним и публикаций о крайне эмоциональном отношении Харп к своему начальнику.

Особенно активно отношения Трампа и Харп начали обсуждать после появления информации о личных письмах помощницы президенту.

Американские журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Суон сообщали о записках, в которых Харп очень эмоционально обращалась к Трампу. СМИ приводили фразы о том, что он имеет для неё исключительное значение и что она хочет приносить ему радость.

Трамп, в свою очередь, по данным журналистов, говорил сотрудникам о чрезвычайной преданности Харп и считал её человеком, который никогда его не бросит.

Сами по себе подобные слова не являются доказательством романтических отношений, однако именно они стали одной из главных причин слухов о возможном романе Трампа с помощницей.

Свежие американские публикации прямо связывают эти эмоциональные письма с новой волной спекуляций об отношениях Харп и Трампа, одновременно подчёркивая отсутствие доказательств романа.

Натали Харп выступает на мероприятии в присутствии Дональда Трампа — ещё до работы в Белом доме она публично рассказывала о своей поддержке политика.

Фото © EPA/ERIK S. LESSER

Что Натали Харп писала Дональду Трампу

Особое внимание СМИ привлекли личные записки Харп.

По данным американских журналистов, помощница говорила Трампу, что хочет приносить ему радость, называла его своим защитником и подчёркивала свою исключительную преданность президенту.

Источники также рассказывали о практически постоянном присутствии Харп рядом с Трампом.

Её брат Престон Харп в 2026 году публично назвал отношение сестры к президенту «нездоровой одержимостью». При этом сам он не утверждал, что между Трампом и Харп существует роман, и объяснял её поведение прежде всего чрезвычайно сильным восхищением политиком.

Почему о романе Трампа и Харп снова заговорили в августе 2026 года

Новая волна интереса к Натали Харп и Дональду Трампу возникла после выступления сенатора-демократа Джона Оссоффа 16 августа 2026 года.

Критикуя президента, Оссофф заявил, что Трамп якобы больше заинтересован в собственных развлечениях и возможности «путешествовать с Натали», чем в выполнении президентских обязанностей.

Отдельное упоминание помощницы мгновенно привлекло внимание американских СМИ и пользователей соцсетей.

Американские издания восприняли реплику как намёк на необычную близость Трампа и Харп, а Белый дом резко атаковал критиков президента. В течение нескольких дней материалы с объяснением, кто такая Натали Харп, выпустили The Wall Street Journal, Guardian, People и другие крупные СМИ.

Правда ли Натали Харп ехала в багажнике ради Трампа

На фоне скандала появилась ещё одна необычная история о помощнице президента.

По данным СМИ, в октябре 2023 года Харп хотела сопровождать Трампа на судебное заседание в Нью-Йорке, однако для неё не оказалось места в кортеже.

Сообщалось, что после спора с сотрудниками она в итоге согласилась ехать в багажном отделении внедорожника, лишь бы сопровождать Трампа.

История вновь стала широко обсуждаться в августе 2026 года и превратилась для американской прессы в ещё один пример исключительной преданности Харп президенту.

Натали Харп сопровождает команду президента США Дональда Трампа во время поездки. Фото © AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Что связывает Натали Харп и Дональда Трампа

Достоверно известно, что Натали Харп является одной из наиболее доверенных помощниц Дональда Трампа.

Она:

практически постоянно находится рядом с президентом;

сопровождает Трампа в поездках;

помогает ему получать новости и другие материалы;

участвует в работе с его Truth Social;

имеет непосредственный доступ к президенту;

известна чрезвычайной личной преданностью Трампу.

Именно сочетание этих обстоятельств породило многочисленные разговоры о том, что отношения президента США и его помощницы могут выходить за пределы рабочих.

Правда ли у Дональда Трампа роман с Натали Харп

Подтверждений того, что Дональд Трамп и Натали Харп состоят в романтических или сексуальных отношениях, нет.

Ни одно крупное американское издание пока не представило доказательств такого романа.

Есть данные о чрезвычайно близких рабочих отношениях, эмоциональных письмах Харп, её постоянном присутствии рядом с Трампом и исключительном доверии президента к своей помощнице.

Но утверждать на основании этого, что Натали Харп является любовницей Трампа, нельзя. В публикациях о предполагаемом романе эта версия остаётся именно слухом и предметом спекуляций.

Почему Натали Харп так предана Трампу

Сама Харп объясняла своё отношение к Дональду Трампу прежде всего историей собственного выздоровления.

Она считает, что решения администрации Трампа помогли спасти ей жизнь во время борьбы с онкологическим заболеванием. Именно после рассказа об этом она впервые привлекла внимание будущего президента.

Медицинские эксперты впоследствии оспаривали прямую связь между законом Right to Try и лечением Харп, однако для самой помощницы эта история, судя по её публичным заявлениям, имеет огромное значение.

Так начались отношения, которые за несколько лет превратили практически неизвестную телеведущую в одного из самых близких к Дональду Трампу сотрудников Белого дома.

Кто такая Натали Харп — главное

Натали Харп — 35-летняя американская политическая сотрудница и исполнительный помощник президента США Дональда Трампа. Ранее она работала телеведущей One America News Network.

Харп получила прозвище «человек-принтер Трампа», поскольку постоянно распечатывала для политика новости и публикации из интернета. Сейчас она также участвует в работе с его Truth Social и практически постоянно сопровождает президента.

Слухи о романе Натали Харп и Дональда Трампа возникли из-за эмоциональных писем помощницы, её исключительной преданности президенту и постоянного присутствия рядом с ним.

При этом никаких достоверных доказательств романтической связи Харп и Трампа на данный момент нет.

FAQ

Кто такая Натали Харп?

Натали Харп — американская политическая сотрудница, бывшая телеведущая и одна из ближайших помощниц президента США Дональда Трампа.

Сколько лет Натали Харп?

В 2026 году Натали Харп 35 лет.

Кем Натали Харп работает у Трампа?

Харп занимает должность исполнительного помощника президента и входит в ближайшее рабочее окружение Дональда Трампа.

Почему Натали Харп называют человеком-принтером?

Прозвище Human Printer Харп получила за то, что постоянно носила с собой портативный принтер и распечатывала для Трампа новости, публикации из соцсетей и другие материалы.

Есть ли роман между Натали Харп и Дональдом Трампом?

Достоверных доказательств романа между Натали Харп и Дональдом Трампом нет. В СМИ обсуждается их необычайно близкая связь и преданность Харп президенту, однако сообщения о любовных отношениях остаются неподтверждёнными.

Почему Натали Харп постоянно рядом с Трампом?

Харп является одним из доверенных помощников президента, работает с поступающей к нему информацией, сопровождает его в поездках и помогает с публикациями в Truth Social.

Что Натали Харп писала Трампу?