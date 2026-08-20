Адаптация проходит успешно: Переданная Казахстану тигрица съела волка и кабана в дикой природе
Переданная Казахстану тигрица Умит успешно освоилась в дикой природе
Обложка © Telegram/ Центр «Амурский тигр»
Амурская тигрица Умит, которую Россия передала Казахстану для восстановления популяции в республике, успешно адаптируется к жизни в дикой природе. За время самостоятельной охоты хищница уже добыла волка и кабана. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Казахстана.
За передвижением животного специалисты следят с помощью GPS-ошейника. Он позволяет отслеживать маршрут тигрицы и оценивать, как она осваивается на новой территории. В комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Казахстана отметили, что адаптация Умит проходит благополучно. Тигрица самостоятельно добывает пищу и демонстрирует естественное поведение.
Имя Умит в переводе с казахского означает «Надежда». Хищницу передали Казахстану в рамках программы возвращения амурских тигров в места их исторического обитания.
Специалисты продолжают наблюдать за состоянием животного и его перемещениями. Данные с ошейника помогают оценивать поведение тигрицы и её взаимодействие с природной средой.
Амурский тигр считается одним из самых редких крупных хищников в мире и самым большим среди кошачьих. Программы по сохранению вида реализуются в России и соседних странах.
Первой из российских тигров на волю в Казахстане отправилась именно Умит. Life.ru писал, что хищницу выпустили в природном резервате «Иле-Балхаш» и оснастили спутниковым ошейником, который позволяет специалистам отслеживать её перемещения и оценивать поведение после выхода из вольера.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.