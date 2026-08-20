Пострадавший при атаке БПЛА в Ульяновской области умер в больнице

Мужчина, получивший ранение в результате атаки беспилотников в Ульяновской области, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своём тг-канале.

По словам главы области, удар произошёл в Новоспасском районе. В результате атаки один из жителей получил тяжёлое ранение головы и был экстренно доставлен в областной травмоцентр.

«Врачи областного травмоцентра, куда был срочно доставлен пострадавший, боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось», — сообщил Русских.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников на Ульяновскую область, в результате которой пострадал человек. По данным издания, ночью 20 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Новоспасским районом региона. После атаки были зафиксированы повреждения отдельных объектов инфраструктуры, а один из жителей получил травму головы и был госпитализирован.