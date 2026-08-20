11 авиабомб и 1504 БПЛА: Россия показала колоссальный результат в борьбе с вражескими «птичками»
ПВО России за сутки уничтожила 1504 дрона и 11 авиабомб
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о результатах работы системы противовоздушной обороны. За минувшие сутки военные отразили массированную воздушную атаку, нейтрализовав множество целей.
Согласно официальным данным, ликвидировано 11 управляемых авиационных бомб. Также противник лишился 1 504 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Статистика с момента начала спецоперации демонстрирует масштабные потери техники со стороны оппонента. Общее число уничтоженных дронов превысило отметку в 214 тысяч.
Кроме того, в списке потерь значатся 674 самолёта и 284 вертолёта. Сухопутная группировка также понесла серьёзный урон, лишившись свыше 30 тысяч танков и иных бронированных машин.
Ведомство продолжает вести учет нейтрализованного вооружения, включая реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия. Суммарно выведено из строя более 69 тысяч единиц спецтехники.
Боевая работа по выявлению и уничтожению воздушных угроз продолжается в штатном режиме.
Министерство обороны России также сообщило о нанесении результативного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. В ходе операции был поражён транспортно-логистический центр в населённом пункте Мартусовка, принадлежащий компании «Замлер групп».
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