Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о результатах работы системы противовоздушной обороны. За минувшие сутки военные отразили массированную воздушную атаку, нейтрализовав множество целей.

Согласно официальным данным, ликвидировано 11 управляемых авиационных бомб. Также противник лишился 1 504 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Статистика с момента начала спецоперации демонстрирует масштабные потери техники со стороны оппонента. Общее число уничтоженных дронов превысило отметку в 214 тысяч.

Кроме того, в списке потерь значатся 674 самолёта и 284 вертолёта. Сухопутная группировка также понесла серьёзный урон, лишившись свыше 30 тысяч танков и иных бронированных машин.

Ведомство продолжает вести учет нейтрализованного вооружения, включая реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия. Суммарно выведено из строя более 69 тысяч единиц спецтехники.

Боевая работа по выявлению и уничтожению воздушных угроз продолжается в штатном режиме.

Министерство обороны России также сообщило о нанесении результативного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. В ходе операции был поражён транспортно-логистический центр в населённом пункте Мартусовка, принадлежащий компании «Замлер групп».