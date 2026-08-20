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20 августа, 16:30

«Я знаю, каково это»: Велосипедист сбил мэра в Италии, и он устроил «этим тварям» личную вендетту

The Guardian: Мэр Комо в Италии запретил велосипеды в центре из-за ДТП с собой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /A_Lesik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /A_Lesik

В центре итальянского Комо с сентября вводится запрет на передвижение на велосипедах в центре города. Ограничение затронет 30 улиц, причём под него попадут как электрические, так и механические модели, пишет The Guardian.

Соответствующий указ подписал мэр города Алессандро Рапинезе. Он признал, что его инициатива связана с личным травматичным опытом. В июле чиновник попал в дорожно-транспортное происшествие — его сбил электровелосипед. Личность нарушителя до сих пор не установлена.

«Люди действуют, исходя из собственного опыта, и я знаю, каково это — быть сбитым одной из этих тварей», — сказал он.

Противники нововведения уже выступили с резкой критикой. Местные политики и общественники усмотрели в запрете «личную вендетту» и назвали такие мотивы недопустимыми для власти. Активисты готовят петицию и намерены провести протестные заезды. Аренда электроскутеров в центре города была запрещена ещё три года назад.

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Юлия Сафиулина
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