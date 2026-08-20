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Регион
20 августа, 16:25

Захарова заявила о необходимости встряски ООН после работы Гутерриша

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Москве считают, что будущему руководству ООН предстоит серьёзная работа по восстановлению доверия к организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, при нынешнем генеральном секретаре Антониу Гутеррише и его команде ООН столкнулась с серьёзными проблемами, которые привели к кризису внутри структуры.

Захарова отметила, что международной организации требуется обновление подходов и определённые изменения в работе её аппарата.

«Назрела необходимость определённой встряски для бюрократии ООН», — заявила дипломат на брифинге.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ООН по-прежнему может выполнять ключевую роль в решении мировых проблем. Однако, по её мнению, для этого необходимо более эффективное взаимодействие между постоянными членами Совета Безопасности.

Москва также рассчитывает, что новый генеральный секретарь организации сможет пересмотреть подходы, которые, как считают в российском МИД, привели ООН к нынешнему состоянию.

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Заявление Марии Захаровой прозвучало на фоне предыдущих претензий Москвы к работе Антониу Гутерриша. Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД России раскритиковала генсека ООН после его заявлений, заявив, что он подрывает авторитет организации. Тогда Захарова отмечала, что действия руководства ООН, по мнению российской стороны, негативно отражаются на доверии к структуре.

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Николь Вербер
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