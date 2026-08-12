Роль генерального секретаря ООН в мировой политике стала значительно менее весомой, считает бывший заместитель генсека организации Сергей Орджоникидзе. По его словам, ответственность за это лежит как на членах ООН, так и на её нынешнем руководстве.

«Виноваты в этом, прежде всего, конечно, государства-члены ООН, которые нарушают всяческие нормы устава, ну и генеральный секретарь ООН тоже, который поощряет такие нарушения», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Дипломат напомнил, что в начале 2000-х ситуация выглядела иначе. Тогда к позиции руководителя организации прислушивались, поскольку он умел одновременно поддерживать доброжелательные отношения со странами и прямо указывать на существующие проблемы.

Ранее постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на более объективную позицию следующего генсека по украинскому кризису. Действующий руководитель Антониу Гутерриш должен покинуть свой пост в конце 2026 года.