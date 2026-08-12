Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:12

«Генсек поощряет нарушения»: Бывший замглавы ООН объяснил потерю влияния организации

Экс-замглавы ООН Орджоникидзе: Роль генсека организации стала незначительной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Роль генерального секретаря ООН в мировой политике стала значительно менее весомой, считает бывший заместитель генсека организации Сергей Орджоникидзе. По его словам, ответственность за это лежит как на членах ООН, так и на её нынешнем руководстве.

ООН может пойти по миру уже осенью, если Пекин и Вашингтон не выплатят долги
ООН может пойти по миру уже осенью, если Пекин и Вашингтон не выплатят долги

«Виноваты в этом, прежде всего, конечно, государства-члены ООН, которые нарушают всяческие нормы устава, ну и генеральный секретарь ООН тоже, который поощряет такие нарушения», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Дипломат напомнил, что в начале 2000-х ситуация выглядела иначе. Тогда к позиции руководителя организации прислушивались, поскольку он умел одновременно поддерживать доброжелательные отношения со странами и прямо указывать на существующие проблемы.

Гросси сравнил работу генсека ООН с дирижированием оркестром
Гросси сравнил работу генсека ООН с дирижированием оркестром

Ранее постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Москва рассчитывает на более объективную позицию следующего генсека по украинскому кризису. Действующий руководитель Антониу Гутерриш должен покинуть свой пост в конце 2026 года.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar