Гросси сравнил работу генсека ООН с дирижированием оркестром

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, рассматривающий возможность занять пост генерального секретаря ООН, описал работу главы организации через музыкальную метафору. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«У нас есть общая точка отсчёта — Устав. Но, знаете, мне иногда нравится использовать такое сравнение, особенно, потому что наше интервью проходит в Вене. Вена — город музыки. Одну и ту же музыку Моцарта может исполнить один дирижёр и другой дирижёр, и звучать она будет очень по-разному. Мне по душе это сравнение», — сказал он.

Развивая мысль, он отметил, что один и тот же набор норм и параметров в МАГАТЭ или ООН может давать разные управленческие стили и результаты в зависимости от личности руководителя. Отдельно глава МАГАТЭ указал, что ключевую роль играет уровень доверия, который руководитель способен сформировать у собеседников и партнёров.

Далее он объяснил, что ООН отличается сложной архитектурой взаимодействия, включающей пять постоянных членов Совета Безопасности, непостоянных членов и Генеральную Ассамблею, с которыми требуется выстраивать разные форматы коммуникации. Завершая комментарий, Гросси добавил, что генеральный секретарь — это человек, который должен постоянно вести диалог со всеми сторонами и оставаться максимально активным участником международных процессов.

Ранее в ООН заявили о необходимости прекращения случаев жестокого обращения с военнопленными в зоне конфликта. Сотрудники управления опросили часть российских военнопленных, и примерно половина из них сообщила о пытках или других формах жестокого обращения, преимущественно на ранних этапах содержания.