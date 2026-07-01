ООН может пойти по миру уже осенью, если Пекин и Вашингтон не выплатят долги

Денежные средства на счетах ООН закончатся уже к сентябрю, если государства-члены не погасят задолженности по взносам. Об этом на брифинге заявил помощник генерального секретаря по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан.

По его словам, после августа и сентября организация рискует остаться без ресурсов. Для продолжения работы ООН остро необходимы поступления от участников. Без них просто не на что будет функционировать.

Раманатан уточнил, что ключевая проблема кроется в неуплате взносов со стороны Вашингтона и Пекина. Если хотя бы одна из этих стран не перечислит деньги вовремя, кризис наступит уже в начале осени. Однако даже полное погашение задолженностей обеими державами не решит всех проблем — к концу года организация всё равно подойдёт с пустой казной, едва сводя концы с концами на сокращённом бюджете. Финансовое положение всемирной структуры остаётся крайне шатким.

Напомним, ООН оказалась на грани финансового краха из-за приостановки выплат двумя крупнейшими донорами — США и Китаем, на которых приходится 42% бюджета. По данным The Wall Street Journal, задолженность Вашингтона превышает 4 миллиарда долларов, Пекина — 445 миллионов. Другие традиционные спонсоры также сокращают финансирование. Генсек Антониу Гутерриш назвал перспективу краха вполне реальной. В организации уже сократили 3 тысячи сотрудников, закрыли офисы и ускорили вывод миссий.