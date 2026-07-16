Небензя: Москва ожидает от преемника Гуттериша большей объективности по Украине

Москва ожидает, что новый генеральный секретарь ООН займёт более взвешенную позицию по украинскому вопросу, чем действующий глава организации Антониу Гутерриш. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь», — цитирует постпреда РИА «Новости».

Среди кандидатов на пост руководителя ООН сейчас находятся несколько действующих и бывших международных политиков. В их числе — экс-президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, бывший глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.

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