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13 июля, 08:15

Небензя напомнил, что почти вся Европа шла под знамёнами Гитлера на СССР

Обложка © ТАСС / Lev Radin/Sipa USA

Обложка © ТАСС / Lev Radin/Sipa USA

В годы Великой Отечественной войны вместе с немецкими фашистами с Советским Союзом воевала практически вся Европа, поэтому неудивительно отношение некоторых стран к возрождению нацизма. Об этом сообщил РИА «Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Они сами (европейцы — прим. Life.ru) были пособниками нацистов, к нам пришла в гости практически вся Европа под знамёнами Гитлера. Кто только с нами не воевал», — подчеркнул он.

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Татьяна Миссуми
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