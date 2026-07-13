Небензя напомнил, что почти вся Европа шла под знамёнами Гитлера на СССР
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В годы Великой Отечественной войны вместе с немецкими фашистами с Советским Союзом воевала практически вся Европа, поэтому неудивительно отношение некоторых стран к возрождению нацизма. Об этом сообщил РИА «Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Они сами (европейцы — прим. Life.ru) были пособниками нацистов, к нам пришла в гости практически вся Европа под знамёнами Гитлера. Кто только с нами не воевал», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru писал, что к 83-й годовщине кульминации Волынской резни ФСБ России опубликовала засекреченные материалы, посвящённые расследованию преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны и после её окончания.
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