Учёные взяли анализ ДНК при изучении мощей Дмитрия Донского

Учёные взяли образцы ДНК при исследовании мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Палеогенетический анализ может дать дополнительные доказательства его принадлежности к династии Рюриковичей, рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров.

При этом сама генетика не позволит персонально установить, что останки принадлежат именно Дмитрию Ивановичу. Для сравнения специалисты смогут использовать уже восстановленные в российских лабораториях генетические профили нескольких Рюриковичей домонгольского периода.

«ДНК, безусловно, анализ, образцы для палеогенетики взяты, но они не дают персональной атрибуции Дмитрия Ивановича (Донского). Они дадут нам, я надеюсь, указания на принадлежность его к Рюриковичам», — цитирует Макарова РИА «Новости».

Идентификация останков строится на совокупности исторических, археологических и антропологических данных. В летописях достаточно подробно описано расположение захоронения князя в Архангельском соборе, а позднее это место было отмечено надгробием XVII века.

Дополнительным аргументом стал сам белокаменный саркофаг, характерный для XII–XIV веков. В нём обнаружили останки крепко сложенного мужчины возрастом примерно 35–45 лет.

На лобной кости также сохранился след боевой травмы. Эти признаки, по словам академика, согласуются с известными историческими сведениями о жизни и смерти Дмитрия Донского.

«И совокупность исторических, (а также) археологические, антропологические наблюдения в точности соответствуют исторической информации о Дмитрии Ивановиче Донском, его жизни и смерти», — резюмировал Макаров.

Учёные продолжат естественно-научные исследования мощей. Однако решающим при их идентификации останется весь комплекс сведений, а не один отдельно взятый анализ.

Ранее комплексное исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского. Специалисты изучили останки, обнаруженные во время противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, и сопоставили результаты с историческими данными.