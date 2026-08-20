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20 августа, 18:06

Учёные взяли анализ ДНК при изучении мощей Дмитрия Донского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Учёные взяли образцы ДНК при исследовании мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Палеогенетический анализ может дать дополнительные доказательства его принадлежности к династии Рюриковичей, рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров.

При этом сама генетика не позволит персонально установить, что останки принадлежат именно Дмитрию Ивановичу. Для сравнения специалисты смогут использовать уже восстановленные в российских лабораториях генетические профили нескольких Рюриковичей домонгольского периода.

«ДНК, безусловно, анализ, образцы для палеогенетики взяты, но они не дают персональной атрибуции Дмитрия Ивановича (Донского). Они дадут нам, я надеюсь, указания на принадлежность его к Рюриковичам», — цитирует Макарова РИА «Новости».

Идентификация останков строится на совокупности исторических, археологических и антропологических данных. В летописях достаточно подробно описано расположение захоронения князя в Архангельском соборе, а позднее это место было отмечено надгробием XVII века.

Дополнительным аргументом стал сам белокаменный саркофаг, характерный для XII–XIV веков. В нём обнаружили останки крепко сложенного мужчины возрастом примерно 35–45 лет.

На лобной кости также сохранился след боевой травмы. Эти признаки, по словам академика, согласуются с известными историческими сведениями о жизни и смерти Дмитрия Донского.

«И совокупность исторических, (а также) археологические, антропологические наблюдения в точности соответствуют исторической информации о Дмитрии Ивановиче Донском, его жизни и смерти», — резюмировал Макаров.

Учёные продолжат естественно-научные исследования мощей. Однако решающим при их идентификации останется весь комплекс сведений, а не один отдельно взятый анализ.

Исследования подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского
Исследования подтвердили подлинность мощей Дмитрия Донского

Ранее комплексное исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского. Специалисты изучили останки, обнаруженные во время противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, и сопоставили результаты с историческими данными.

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Полина Никифорова
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