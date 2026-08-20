Раскрыт секрет долгожителей: Как редкие иммунные «киллеры» позволяют им перешагнуть за 110 лет

У людей, чей возраст превысил 110-летний рубеж, учёные выявили аномально высокое содержание редкого типа иммунных клеток. Эти клетки, известные как Т-лимфоциты-киллеры, демонстрируют способность эффективно уничтожать раковые клетки, что, вероятно, и помогает долгожителям сохранять здоровье в столь преклонном возрасте. Об этом передаёт издание Nature.

«У людей, доживших до 110 лет и более, обнаружены большие популяции редкого типа иммунных клеток, способных убивать рак», — говорится в публикации.

Согласно выводам исследователей, иммунная система людей, достигших экстремального возраста, сохраняет уникальные особенности, позволяющие противостоять возрастным изменениям и онкологическим угрозам. Однако авторы работы отмечают, что изучение этой группы сопряжено с серьёзными сложностями из-за крайне малого числа долгожителей, что ограничивает возможность проведения масштабных экспериментов и формулирования окончательных выводов.

Ранее 100-летняя британка Маргарет Хэм назвала необычный секрет своего долголетия. По её словам, дожить до векового юбилея ей помогли мармелад, крепкий чай и до 40 сигарет в день. Жительница Бейзингстока отметила 100-летие 27 июня. Несмотря на возраст, Маргарет живёт самостоятельно и передвигается по дому без посторонней помощи.