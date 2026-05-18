Переживший войну и депрессию 103-летний американец раскрыл секрет долголетия

Житель США Джеймс Снид, которому исполнилось 103 года, рассказал о привычках и жизненных принципах, которые помогают ему сохранять активность. Ветеран Второй мировой войны продолжает регулярно тренироваться и посещать спортзал в штате Джорджия. Историю долгожителя опубликовало издание The Healthy.

Несмотря на возраст, Снид несколько раз в неделю занимается кардио, силовыми упражнениями и тренировками вместе с людьми намного моложе себя.

«Я не могу выполнять все упражнения так же хорошо, как они. Но я могу делать достаточно, чтобы справляться, и каждый день стараюсь немного улучшать свои результаты», — рассказал Джеймс.

Американец объяснил, что главным правилом в его жизни остаётся короткий девиз, который он выучил ещё ребёнком в школе в Алабаме.

«Хорошо, лучше, лучше всего, никогда не останавливайся. Пока хорошее не станет лучшим, а лучшее — совершенным», — сказал Снид.

Джеймс пережил Великую депрессию, участвовал во Второй мировой войне, служил танкистом в Северной Африке и Италии, а после войны строил дом для семьи и воспитывал пятерых детей. В молодости он зарабатывал от 50 до 75 центов в день и самостоятельно построил жильё для своей семьи.

Снид также участвовал в движении за гражданские права в США и помогал местному сообществу в Алабаме. Его дочь рассказала, что даже во время тяжёлой работы отец всегда находил время для помощи другим людям.

Ранее сообщалось, что 111-летний Луис Кано стал самым пожилым жителем США. Американец родился в 1914 году и вошёл в список старейших людей планеты. Главными правилами долгой жизни он называл отказ от вредных привычек и спокойный образ жизни. После службы в армии Луис Кано работал в автобусном парке, воспитал десятерых детей и сейчас живёт вместе с родственниками.