МВД: Биометрия помогла не пустить в Россию почти 70 тысяч иностранцев

Почти 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрических данных на границе. Всего через участвующие в проекте пункты пропуска прошли около 14 млн человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Система позволяет идентифицировать прибывающих по фотографии и отпечаткам пальцев. Благодаря этому пограничники могут выявлять людей, которым ранее уже запретили посещать страну.

«С начала эксперимента по сбору биометрических персональных данных иностранных граждан на границе через пункты пропуска прошли около 14 миллионов иностранцев. Почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым не разрешён въезд в Россию», — сообщила Волк.

Отдельно технология помогает обнаруживать иностранцев, которые после получения запрета меняют персональные данные и пытаются вновь пересечь границу.

Эксперимент начался 1 декабря 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте Маштаково Оренбургской области. С мая 2025-го к проекту присоединился Внуково.

Для проверки используется биометрическая система, разработанная правительством Москвы. Она сопоставляет данные человека непосредственно при прохождении пограничного контроля.

Контроль за соблюдением миграционного законодательства в России продолжает ужесточаться. С 3 ноября число статей КоАП, по которым иностранцам может грозить выдворение, увеличится с 22 до 45. Как писал Life.ru, новые основания охватят ещё 23 вида административных нарушений.