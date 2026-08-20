MS Now: Помощница Трампа более года работала в Белом доме без допуска к гостайне
Натали Харп. Обложка © Wikipedia.org / Белый дом
Помощница американского лидера Дональда Трампа Натали Харп более года лет исполняла обязанности в Белом доме, не имея допуска к государственной тайне США. Такой информацией делится MS Now, ссылаясь на неназванные источники.
«Ближайшая помощница президента Дональда Трампа Натали Харп на протяжении года несколько раз отказывалась проходить стандартную процедуру получения допуска к секретной информации, которую обычно проходят сотрудники Западного крыла для работы в Белом доме», — сказано в материале.
Причина, по которой Харп не проходила соответствующую процедуру, неизвестна. Лишь после личного вмешательства самого президента Харп оформила допуск к гостайне.
Подробнее о том, кто такая Натали Харп, как она стала личной помощницей Дональда Трампа, почему практически постоянно сопровождает президента, откуда появились слухи о романе Натали Харп и Трампа и есть ли у них реальные подтверждения — в материале Life.ru.
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