Трое в масках подожгли коктейлями Молотова два суперкара на свадьбе в Британии

Трое мужчин в масках подожгли два автомобиля и бросили бутылки с зажигательной смесью в сторону свадебного зала. Нападение произошло вечером 19 августа у комплекса «Роял Шалимар» на Хайгейт-роуд в Бирмингеме, сообщили полиция Уэст-Мидлендса и ITV.

Два суперкара сгорели в Бирмингеме. Видео © X / Mr. Guardian

Нападавшие подошли к зданию в чёрной одежде и бросили пять бутылок. Три из них полетели в сторону входа и людей, ещё две попали в припаркованные автомобили «Ламборгини» и «Макларен». Обе машины сгорели.

«На кадрах также видно, как несколько человек разбегаются в разные стороны, в том числе один мужчина с ребёнком на руках, но, по словам полиции, никто не пострадал», — сообщает ITV.

В здании проходила свадьба примерно на 500 гостей. После нападения трое мужчин скрылись по Моул-стрит, сели в белый «Фольксваген Гольф» и уехали.

Среди гостей находился Фахим Каяни, президент All Parties International Kashmir Coordination Committee («Международный координационный комитет по Кашмиру»). Ранее он устраивал акции протеста против Индии, которая, по его мнению, «оккупировала Кашмир». Точной информации о том, был ли он целью, пока нет. Полиция продолжает расследование.

Ранее в Зеленограде задержали 26-летнего велосипедиста, который на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Инцидент произошёл в 3-м микрорайоне. Ёмкость разбилась, после чего горючая жидкость растеклась по асфальту и загорелась, а мужчина скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением предметов в качестве оружия. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.